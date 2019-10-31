Утонувшую в бассейне в Перми девочку достали из воды через шесть минут

Утонувшую во время тренировки синхронному плаванию в бассейне «Олимпия» в Перми 11-летнюю девочку вытащили из воды спустя шесть минут. Однако родственники погибшей не винят тренера в ее смерти, рассказала сестра девочки.

«Вытащили девочки из команды. У нее уже были синие губы и пальцы. Следователь говорит, что в 17.32 мск она ушла под воду, а в 17.38 мск ее начали вытаскивать. Получается, что она была под водой шесть минут. Вопрос в том, где были спасатели «Олимпии»? Их не было, они не достали девочку. Спасателей – два человека на весь бассейн. Поэтому они просто не видели и никак не отреагировали», – рассказала двоюродная сестра погибшей девочки интернет-порталу «Звезда».

Напомним, 11-летняя девочка утонула во время тренировки по синхронному плаванию, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.