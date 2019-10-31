Медведев выразил надежду на улучшение условий ипотечных кредитов

Снижение инфляции должно улучшить условия ипотечного и потребительского кредитования в России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

«Будем надеяться, с учетом макроэкономических условий, которые складываются, – прежде всего, снижение инфляции – эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», – цитирует РИА «Новости» главу правительства.

Медведев подчеркнул, что имеет в виду ипотечное и потребительское кредитование.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, если ЦБ сохранит нынешнюю ключевую ставку, инфляция в России в 2020 году может оказаться ниже 3%.

Напомним, МЭР предсказывало инфляцию в 3,8% в 2019 году и 3% в 2020 году. Позднее Орешкин сообщил, что инфляция замедляется быстрее, чем предполагали. По его словам, в 2019 году следует ожидать примерно 3,6%.