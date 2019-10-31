Цзю оценил планы Нурмагомедова завершить карьеру

Хотя отец Хабиба Нурмагомедова заявил о том, что его сын может завершить карьеру бойца ММА через два-три боя, решение самого бойца еще может измениться, заявил газете ВЗГЛЯД российский боксер Константин Цзю.

30 октября отец и по совместительству тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил о том, что через два-три боя его сын может завершить карьеру.

«Принять решение вовремя уйти из спорта нелегко, но правильно. Потому что именно так можно остаться легендарным. Тем более что тренер Нурмагомедова его отец, и он знает лучше, как поступить. Думаю, в уходе из ММА есть свои причины. К тому же, чтобы выстоять два-три боя, потребуется год. За это время может произойти все что угодно, например, поменяться решение», – заявил Цзю.

Нурмагомедов – российский боец смешанного стиля в легкой весовой категории, выступающий в UFC. На счету Нурмагомедова нет ни одного поражения в 28 боях, и по данным на 2019 год спортсмен занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Свой последний бой дагестанский боец провел в сентябре, победив американца Дастина Порье. Следующий поединок должен пройти в начале 2020 года – соперником Нурмагомедова может стать Тони Фергюсон.