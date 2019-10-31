Мужчину избили и ограбили на автозаправке в Москве

Четверо неизвестных на автозаправочной станции В Москве избили водителя и похитили у него рюкзак, в котором находилось более 1 млн рублей, сообщили в столичном главке МВД.

По данным правоохранителей, нападение произошло на территории АЗС на улице Обручева, сообщает РИА Новости.

Четверо мужчин в балаклавах преградили на автомобиле путь машине, в которой находился потерпевший, после чего один из нападавших выстрелил из травматического пистолета, злоумышленники разбили стекла, избили водителя и забрали рюкзак с деньгами.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Автомобиль грабителей обнаружили через 40 минут после нападения, подозреваемых пока не нашли. Возбуждено уголовное дело по «Разбой».

Напомним, ранее налетчики угнали иномарку и ограбили подмосковную АЗС на 500 тыс. рублей.