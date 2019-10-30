Трамп наградил собаку-спецназовца с помощью фотошопа

Президент США Дональд Трамп опубликовал без особого тщания выполненный коллаж, на котором он награждает собаку, принимавшую участие в ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

«Американский герой», – подписал изображение Трамп в Facebook. Отметим, что лента награды напоминает ленту Медали Почета - высшей военной награды США, но вместо перевернутой пятиконечной звезды к ней подвешена собачья лапа.

Ранее президент США, говоря о пострадавших, рассказал об эвакуации «одной прекрасной собаки», которая проделала «отличную работу».

Напомним, 27 октября США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади.