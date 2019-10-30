Боец из Ульяновска назвал российских поклонников Макгрегора предателями

Российский боец MMA, выходец из Ульяновска Владимир Минеев осудил ирландского атлета UFC Конора Макгрегора и тех, кто в России поддерживает его высказывания в адрес Дагестана.

«Человек сталкивает лбами национальности. Сидит, виски рекламирует на федеральном канале. К нашему – все-таки, я считаю, что Хабиб [Нурмагомедов] наш национальный герой – первого чемпиона UFC так нелестно обращался. С «Первого канала» со своей уродской улыбкой», – сказал Минеев в интервью на YouTube-канале Sports.24.

Также он заявил, что считает предателями тех, кто в России поддерживает высказывания ирландца в адрес Дагестана.

Ранее Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился боец.

Позже ирландский боец объяснил, за что обиделся на Дагестан.