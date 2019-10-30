Украинских силовиков в Донбассе наделили новыми полномочиями

Для украинских военных в районе проведения так называемой операции объединенных сил (ООС) введен режим «желтый», наделяющий военнослужащих специальными полномочиями, пишут СМИ.

Военнослужащие, работники правоохранительных органов на период действия режима наделены полномочиями применять оружие и спецсредства против правонарушителей, требовать документы, удостоверяющие личность, и задерживать людей, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ООС.

Также военные получили возможность проводить личный досмотр граждан, досмотр вещей, транспорта, жилых домов, использовать транспорт гражданских с их согласия.

Кроме того, силовикам разрешили ограничивать движение на улицах.

Для не привлеченных к ООС лиц ограничен въезд и выезд в район операции, получение разрешения на въезд, хранение и перемещение огнестрельного оружия, съемка с беспилотников, использование радиостанций в транспортных средствах, туристические экскурсии, рыболовство и охота.

Напомним, республики Донбасса и Киев приступили к разведению сил и средств в Золотом. В Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

Россия позитивно оценила начало разведения сил и средств в районе Золотого, однако призвала дождаться его завершения.