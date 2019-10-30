Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

Россия развернула загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, заявил гендиректор «НПК «НИИ дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

«Мы создаем станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа «Подсолнух». Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях – на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике», – передает РИА «Новости» слова Макарова.

Радиолокационная система «Подсолнух» была принята на вооружение всего десять лет назад. Она была разработана в 1999 году НИИ дальней радиосвязи (НИИДАР), и до ее внедрения в войска прошло шесть лет. Точные технические характеристики системы засекречены. Однако по ее экспортному варианту можно судить о ее потенциальных возможностях. Собственно, первая демонстрация «Подсолнуха» и была на международных выставках. В 2007 году его показали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, а в следующем – 2008-м – на выставке «Евронаваль» во Франции.

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом. Конкретно у «Подсолнуха» максимальная дальность – до 500 км. Эта РЛС может одновременно обнаруживать и сопровождать до 300 морских объектов (то есть, скажем, весь военно-морской флот Турции) и до 100 воздушных, причем летящих даже очень низко, на высоте пяти метров. Преимущество «Подсолнуха» и сравнительно небольшое время развертывания: всего лишь десять дней. Обслуживают эту РЛС лишь три человека.

Большие возможности «Подсолнухов» в плане обнаружения целей были наглядно продемонстрированы весной 2014 года, во время учений Каспийской флотилии. Здесь РЛС на расстоянии в сотни километров смог обнаружить четыре низколетящих самолета Су-24МР и передал данные сторожевику «Дагестан», который и смог условно уничтожить все четыре объекта.