СМИ сообщили о стычке с участием десятков человек на Хованском кладбище

Сотрудники полиции проверяют сведения о стычке у входа на Хованское кладбище, в которой якобы участвовали около 20-30 человек.

Стычка произошла с охраной кладбища, пишет РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли драку на территории кладбища.

Напомним, в мае 2016 года произошла драка на Хованском кладбище, в которой приняли участие сотни человек. Применялось огнестрельное оружие, погибли три человека, 23 были госпитализированы. Причиной конфликта назывался раздел сфер влияния между этническими группировками.

Экс-начальника отделения ритуального обслуживания №3 столичного ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева приговорили к 11 годам заключения по делу о той драке. К небольшим срокам были приговорены еще пятеро фигурантов дела.