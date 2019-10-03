Предсказано значительное увеличение доли газа в мировом энергобалансе

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к 2050 году доля газа в мировом энергобалансе вырастет до 34% с 27%. Об этом глава ведомства заявил по итогам заседания Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

«Все министры сегодня сошлись во мнении, что роль газа будет расти в мировом энергетическом балансе. Прозвучали такие цифры, как увеличение доли в энергобалансе с 27% до 34% к 2050 году», - цитирует слова министра РИА «Новости» .

Ранее в ОПЕК заявили , что нефть и газ сохранят ведущую роль в мировом энергобалансе к 2040 году.