Путин назвал Иорданию важным партнером России на Ближнем Востоке

Иордания всегда была и остается важным партнером России на Ближнем Востоке, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с иорданским королем Абдаллой II.

«Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы с вами в постоянном контакте», – передает слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что в прошлом году в 3,8 раза увеличился товарооборот между двумя странами.

«Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рад вас видеть», – сказал Путин, поблагодарив Абдаллу II за участие в дискуссии Валдайского клуба.

Король Абдалла II заявил в свою очередь, что Иордания поддерживает действия России на Ближнем Востоке.

«Я бы хотел подчеркнуть роль России в нашем регионе. Без России многие вопросы, например, мирный процесс в Сирии и другие вопросы не смогли бы развиваться. Поэтому я хочу подчеркнуть важную роль России», – сказал монарх.

Он отметил, что в Иордании рады видеть «сильное присутствие России» в регионе, а также рады следовать рекомендациям Москвы по многим вопросам. Абдалла II поблагодарил Путина за поддержку Иордании и региона в целом.

«Отношения между двумя нашими странами насчитывают уже более 50 лет, но мы уже лично общаемся на протяжении 20 лет. Я думаю, что наши отношения основываются на честности и братских отношениях между нашими двумя странами», – заключил Абдалла II.