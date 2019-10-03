«Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать доступ к газу из Туркмении

НАК «Нафтогаз Украины» требует от Газпрома разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении и российских независимых добытчиков, заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы Газпром разблокировал возможность получать на границе Украина–РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов Газпрома», – написал Витренко в Facebook.

В конце мая Газпром договорился с Туркменией о поставках газа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе по поводу заключения нового контракта между «Нафтогазом» и Газпромом по транзиту газа в Европу.

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