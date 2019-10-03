Торги в США завершились крупным падением биржевых индексов

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже закрылись крупным падением ключевых индексов из-за возможного замедления американской экономики, сообщил телеканал CNBC.

По итогам торгов американский промышленный индекс Dow Jones упал почти на 494 пункта (примерно 1,9%), достигнув отметки около 26079 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился почти на 1,8%, составив примерно 2888 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 1,6%, примерно до 7785 пунктов, передает ТАСС.

По оценкам телеканала, снижение ключевых индексов связано с опасениями вокруг возможного замедления американской экономики, с неопределенностью вокруг торговых переговоров между США и Китаем, а также с общей экономической ситуацией в Штатах.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупреждал, что объявление ему импичмента приведет к крайне негативным последствиям: обрушатся рынки и все «станут очень бедными».

Вопреки этому, на прошлой неделе в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. После этого американский лидер объявил о попытке госпереворота в США.