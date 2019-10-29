Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Жуткая, нелепая смерть женщины произошла вечером 28 октября. Тревожное сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции №8 УВД по Екатеринбургу в десятом часу вечера от медработников городской больницы, о которой идет речь. На место происшествия выехали сотрудники полиции и наши коллеги из регионального СК. По предварительным данным, женщина родила не сегодня, а несколько дней назад», – передает ТАСС слова Горелых.

По его словам, ребенок погибшей женщины не пострадал.

«По оперативным сведениям, у нее имелись проблемы со здоровьем. Что конкретно случилось и какие обстоятельства послужили причиной, будет установлено в ближайшее время в ходе разбирательства», – сказал Горелых.

Напомним, 1 октября в СК сообщили, что в Нижнекамске 11-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа, ребенок госпитализирован, по факту инцидента ведется проверка.