Прибалтике обещали дать денег на русскоязычные медиа

До 2022 года Северный совет выделит 297 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ в Эстонии, Латвии и Литве, говорится в сообщении Северного комитета организации по сотрудничеству.

Отмечается, что в странах Прибалтики «русскоязычные меньшинства» все сильнее «зависят от медиаконтента из России». По мнению стран Северной Европы, такая зависимость является «тревожной тенденцией с учетом социальной интеграции языковых меньшинств».

Генсек Совета министров Северных стран Паула Лехтомяки заявила, что в интересах государств региона оказать помощь Прибалтике в «участии русскоязычных меньшинств в социальном развитии», передает РИА «Новости».

Северный совет с 2015 года финансирует медиапрограммы в Прибалтике для «интеграции русскоязычного населения в местное общество».

В совет входят Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия.

Напомним, в Эстонии законопроект о тотальной ликвидации русского языка в сфере образования, написанный по аналогии с украинским законом, был отвергнут.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие нелепые формы приобретает в Прибалтике страх перед «мягкой силой» России.