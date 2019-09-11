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11 сентября, среда  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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Польша снова выкручивает руки Газпрому Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
Европейский суд запретил Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1». Такой подарок Украине сделала Польша. Время для вынесения решения вряд ли случайно, а само это решение может иметь серьезные последствия для всего газового рынка России, Украины и Европы. Подробности...
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История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Эстонские «нацисты» защитили русский язык

Перевод русских школ на эстонский язык откладывается на неопределенный срокФото: David Keyton/AP/ТАСС
В эстонском парламенте разыгралась настоящая комедия. Точнее – трагикомедия, если исходить из интересов русскоязычного населения республики. Законопроект о тотальной ликвидации русского языка в сфере образования, написанный по аналогии с украинским законом, был отвергнут и сдан в утиль. Причем «на горло собственной песне» ради этого наступили даже радикальные русофобы. Что же произошло? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были и времена полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...

Для Лукашенко наступают трудные времена

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Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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              Эстонские «нацисты» защитили русский язык

              Перевод русских школ на эстонский язык откладывается на неопределенный срок   11 сентября 2019, 10:56
              Фото: David Keyton/AP/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
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              В эстонском парламенте разыгралась настоящая комедия. Точнее – трагикомедия, если исходить из интересов русскоязычного населения республики. Законопроект о тотальной ликвидации русского языка в сфере образования, написанный по аналогии с украинским законом, был отвергнут и сдан в утиль. Причем «на горло собственной песне» ради этого наступили даже радикальные русофобы. Что же произошло?

              Когда Украина приняла закон о ликвидации всего русскоязычного образования до 1 сентября 2020 года, ее примеру вскоре последовала Латвия. Там давно хотели это сделать, но немного стеснялись и побаивались Брюсселя, а тут как-то сразу приободрились – дурной пример заразителен.

              Третьей вызвалась быть Эстония. Партия реформ, долгое время правящая, но с некоторых пор находящаяся в оппозиции, инициировала законопроект, аналогичный украинскому и латвийскому. Однако он оказался отвергнут благодаря тому, что парламент тогда контролировала коалиция во главе с Центристской партией.

              Раньше эту партию называли «прорусской» и «пророссийской», а значительную часть ее электората составляли русскоязычные. Из-за этого центристов отказывались пускать во власть – все в той или иной степени националистические партии неизменно блокировались против них.

              Потом наступил 2014 год, стала набирать оборот антироссийская истерия, а в партии произошло некое подобие переворота – новое поколение сменило старое. Это сделало центристов типичной для Прибалтики резко антироссийской партией и открыло им дорогу во власть – в ноябре 2016-го премьером стал новый председатель центристов Юри Ратас.

              Такой поворот стоил партии части электората – многие русскоязычные избиратели теперь попросту игнорируют выборы, поскольку собственной влиятельной партии у них как у национального меньшинства нет. В то же время «русофобами» в этническом и культурном смысле центристы не стали. По крайней мере, отвергли инициативу Партии реформ о тотальной эстонизации образования, боясь окончательно потерять поддержку русскоязычных.

              Сами «реформисты», желая переманить к себе часть электората более радикальных националистов, сделали закрытие русских школ предвыборным лозунгом. Выборы они действительно выиграли, центристы пришли к финишу вторыми (в том числе за счет крайне низкой явки в «русских» регионах), а на третьем месте вдруг оказалась «дикая карта» – Консервативная народная партия Эстонии, или EKRE. Как их ласково называют местные русские, «наши нацисты».

              Об этой партии газета ВЗГЛЯД писала достаточно подробно, поскольку повод был неординарный – в EKRE решили предъявить России территориальные претензии и вернуть Эстонии ее «исконные земли», включая основанный еще Иваном III пограничный Ивангород.

              Однако свое ласковое прозвище члены EKRE получили не за это. «В ходе президентских выборов 2016 года они, например, высчитывали процент «русской крови» в кандидатах, и тех, у кого она была, не одобряли. В частности, «блокировали» бывшего посла Эстонии в России Марину Кальюранд за то, что она русская, – вспоминает политолог, специалист по политике стран Балтии Сергей Шклюдов. – «Наци» тоже выступают за полный перевод образования на эстонский, они за жесткую ассимиляцию.

              Они даже за то, чтобы русским детям принудительно давать эстонские имена. Хотят, чтобы через поколение стерлась любая память о том, что ты когда-то был русским».

              Но не нужно считать, что в EKRE ненавидят только русских. Немногим меньше там ненавидят чернокожих, мусульман, украинцев, любых других мигрантов, а также гомосексуалов, феминисток, коммунизм, либерализм и Евросоюз. Последнее обстоятельство (особенно последнее обстоятельство) делало «нацистов» абсолютно неприемлемым партнером для ж-ж-жестко ориентированной на Брюссель Партии реформ.

              В Партии центра поняли – это шанс. Точнее, возможность остаться у власти. Вчерашние защитники русских плюнули на условности и пригласили в свою коалицию русофобов из EKRE, а заодно – партию «Отечество». Тоже радикально националистическую, но несколько более буржуазную. Раньше «нацистами» в Эстонии называли именно их.

              В итоге министерские портфели поровну разделили между собой партия, считавшаяся прорусской, партия, считавшаяся ультранационалистической, и EKRE – партия мракобесов эстонской земли. «Представьте, что Янукович отдал бы треть постов в своем правительстве «Правому сектору*» – и все остались бы довольны, – говорит Шклюдов. – Но одним из условий вложения EKRE во власть было то, что в рамках текущей легислатуры до 2023 года они не трогают русских, иначе бы центристы потеряли бы свое «русское крыло» в парламенте, а это девять депутатов – коалиция лишилась бы большинства».

              Именно поэтому законопроект о тотальном переводе образования на эстонский язык оказался забракован вторично. Депутаты обеих националистических партий были готовы голосовать за него двумя руками, его принятие было их голубой мечтой на протяжении всего существования в политике. Но второго шанса попасть во власть у EKRE уже не будет, вот и приходится терпеть.

              «При этом они открыто говорят, что это временная уступка, что их цель на следующих выборах – однопартийное правительство, и уж тогда они развернутся так, что мало не покажется», – предупреждает Шклюдов.

              Но пока ситуация выглядит скорее комично, и этим комизмом вовсю пользуется Партия реформ – в свою пользу. Там явно не надеялись пропихнуть закон об образовании и выполнить тем самым свое предвыборное обещание. Цель была в другом – дискредитировать националистов перед их собственными избирателями.

              «Рейтинг Партии реформ сейчас 40% против 19% у центристов и 16% у «нацистов», но она остается в оппозиции и вынуждена постоянно напоминать о себе, устраивая бесконечные вотумы недоверия, интриги и провокации. По факту она проверяет коалицию на прочность. Так было и с этим голосованием: оно было не об эстонском образовании. Оно было для того, чтобы выставить правящих «наци» в глупом свете.

              Ведь как красиво получилось – эстонские националисты голосуют против образования на эстонском. И все ради того, чтобы не потерять портфели, которые им дали русские», – резюмирует Шклюдов.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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