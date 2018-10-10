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15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:29  |  vz.ru
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Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
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          Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

          Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центра   15 октября 2018, 21:10
          Фото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
          Текст: Антон Крылов

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          Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость?

          Эстония подсчитала очередную сумму «ущерба от советской оккупации». Получилось сравнительно немного – 1,2 млрд евро, то есть от 89 до 92 млрд рублей, в зависимости от того, считать по сегодняшнему или по завтрашнему официальному курсу. Опубликованный подсчет «потерь» несколько напоминает то, как стоматолог Шпак из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» перечислял милиционерам свои утраты.

          Например, комиссия оценила загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 год в 20 млрд рублей, а грунтовых вод – в 60 млрд рублей. Неэффективное использование залежей фосфорита, по мнению властей Эстонии, привело к ущербу в 290 млн рублей, а принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере 3 млрд рублей.

          Есть в отчете комиссии и откровенно странные утверждения. Например, говорится, что из-за «советской оккупации» уровень жизни в Эстонии значительно ниже, чем в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше.

          В мире есть множество стран, чей уровень жизни и ее продолжительность значительно меньше, чем в Финляндии, и совершенно непонятно, почему Эстония должна равняться именно на эту страну. Финляндия, к слову, добилась нынешнего благополучия, будучи нейтральной страной, наладившей одинаково хорошие отношения с Западом и СССР, а позднее – с Россией. Эстония же, получив независимость, быстро вступила в НАТО, поэтому финляндский опыт для Таллина совершенно нерелевантен. К слову, в Польше продолжительность жизни сравнима с эстонской, а этой стране СССР в 1945 году подарил независимость.

          Приводятся в отчете и человеческие потери: «жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тыс. человек, 24,1 тыс. человек погибли во время Второй мировой войны и 139,4 тыс. были вынуждены уехать из Эстонии; вследствие потери Печерского района и территорий за Нарвой Эстония лишилась 213 тыс. человек».

          Еще одно «страшное преступление» – в Эстонию «привезли много рабочей силы», доля эстонцев в национальном составе республики уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989-м.

          Российские официальные лица неоднократно отвечали о неприемлемости претензий как Эстонии, так и других прибалтийских республик. Во-первых, не было никакой оккупации, было добровольное вхождение стран-лимитрофов в состав СССР. Никаких «оккупационных администраций» не создавалось, руководителями являлись представители «титульных» национальностей.

          Во-вторых, будучи равноправными советскими республиками, прибалты получали финансирование из союзного бюджета. Более того, именно Эстония в 70-е годы прошлого века лидировала по объему инвестиций в основной капитал на душу населения.

          «Мы, конечно же, не согласны вообще с термином «советская оккупация». Мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях. И не нужно также забывать о том вкладе, который был внесен в развитие и инфраструктурное, и экономическое, и социальное стран Прибалтики во время Советского Союза», – комментировал претензии прибалтов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

          В 1945 году в Эстонии по итогам войны были разрушены около половины существовавших на тот момент промышленных предприятий и жилых домов. Смогла бы маленькая республика без чьей-либо помощи за короткий период восстановиться? Крайне маловероятно.

          Объем советских инвестиций в Эстонию за десятилетия «оккупации» сложно подсчитать, но очевидно, что он в десятки, если не в сотни раз превышает размер выставленных Таллином претензий.

          Просто для примера. Одним из наиболее успешных эстонских флагманов экономики является энергетическая компания Eesti Energia. Вот что говорится на сайте компании: «Предшественник концерна Eesti Energia, акционерное общество Elektrikeskus, было учреждено 8 мая 1939 года, когда президент Константин Пятс подписал соответствующий учредительный документ. Наименование Eesti Energia предприятие Elektrikeskus носит с 1945 года. Именно этот момент обозначает начало деятельности концерна Eesti Energia. Задачей Elektrikeskus была реализация программы электрификации Эстонии и создание энергетической системы».

          В 1939-м компания была создана, в 1940 году Эстония вошла в СССР, в 1941-м началась война. Очевидно, что эстонская энергосистема была создана после 1945 года. Были построены электростанции – опять-таки объем инвестиций из союзного бюджета точно подсчитать и конвертировать в современные рубли или евро проблематично. Но просто для примера: согласно договору с французской компанией Alstom, строительство двух новых энергоблоков сланцевой электростанции под Нарвой стоит 950 млн евро. Общая мощность – 600 мегаватт. Мощность построенных в советское время Балтийской и Эстонской электростанций составляет 765 и 1615 Мвт соответственно. То есть, грубо говоря, стоимость лишь Балтийской электростанции превышает все претензии Таллина за «оккупацию».

          Еще одним значимым элементом инфраструктуры, доставшимся Эстонии от СССР, являются порты. Тут ситуация вообще крайне интересная – до тех пор, пока в Таллине вели относительно прагматичную политику, российский транзит в эстонские порты составлял до 10 и более процентов ВВП страны. В последние годы объем транзита снизился, как по политическим причинам, так и по экономическим, во многом – благодаря строительству порта Усть-Луга.

          То есть коварная Москва построила в Эстонии порты и беспардонно платила эстонцам за их использование.

          Список «злодеяний» можно продолжать. Но уже понятно, что если мерять исключительно на деньги, то Эстония должна будет заплатить России как наследнице СССР гораздо больше, чем Москва – Таллину.

          И, конечно, удивляет то, что комиссия по подсчету ущерба вообще осмелилась поднять демографический вопрос. В послевоенные годы в Европе активно поддерживалась миграция трудовых ресурсов из более бедных стран. В результате Франция получила множество мигрантов во втором поколении, которые не хотят работать, а хотят только получать пособия. Германия получила турецкие кварталы в своих городах и так далее.

          В Эстонию приезжали не только русские, но и граждане СССР других национальностей, которые создавали промышленность и сельское хозяйство республики. В качестве «благодарности» они получили статус «неграждан», многие после объявления независимости уехали, и траты на их пенсионное обеспечение легли на другие страны.

          Население страны становится меньше с каждым годом. В 1990 году в Эстонии жили 1,57 млн человек. В 2017-м – 1,315 млн. Это по официальным данным, в реальности многие молодые люди, уезжающие на заработки в другие страны ЕС, не ставят органы власти в известность о своем отъезде. Таким образом, если брать демографию, то претензии по этому вопросу жители Эстонии в первую очередь должны выставлять к своим постсоветским правительствам, а уже потом – к СССР.

          Вряд ли властям Эстонии неочевидны вклад СССР в создание эстонской экономики или нынешняя демографическая проблема. Тем не менее, они год за годом уже почти 30 лет вспоминают про «компенсацию за оккупацию».

          Пожалуй, объяснить это можно только одним – призрачной надеждой на то, что когда-нибудь Россия проиграет войну НАТО и должна будет, как проигравшая сторона, платить репарации – и тут-то эстонцы принесут свои подсчеты. Сумма, мол, небольшая, но вполне реальная.

          И тут можно только вспомнить слова Владимира Путина, сказанные им по поводу территориальных претензий Латвии. «От мертвого осла уши» – вот на что могут рассчитывать и Эстония, и любая другая страна, которая требует или потребует в будущем от России какую-то компенсацию за советский период своей истории.


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