Россия обвинила США в жестокости к Ярошенко

Российское посольство в США раскритиковало отказ Вашингтона выдать Москве летчика Константина Ярошенко по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц.

В сообщении посольства в Facebook говорится, что решение США «ничего, кроме возмущения, вызывать не может».

Ответ Вашингтона российской стороне «больше похож на отписку», в нем нет «обоснований причин отклонения российского запроса, кроме формальных заявлений, что деяния нашего соотечественника являются «тяжкими», заявило посольство.

При этом американская сторона проигнорировала проблемы Ярошенко со здоровьем и «уже отбытый Константином срок заключения».

Москва обвинила Вашингтон в «негуманном отношении и жестокости по отношению» к Ярошенко.

Россия собирается «добиваться справедливости и возвращения» своего гражданина, для этого будет задействован «весь имеющийся международно-правовой инструментарий».

Москва намерена привлечь «внимание к данной ситуации международных правозащитных организаций».

Российские дипломаты заверили, что продолжат оказывать Ярошенко «необходимую моральную поддержку, консульское и правовое содействие».

Напомним, власти США отказали в передаче России Ярошенко, который был осужден в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД