Узбекистан закупил крупную партию броневиков «Тайфун»

Россия и Узбекистан заключили контракт на крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун 4х4», сообщил источник в ОПК.

Поставки машин К53949 планируется начать до конца года, передает РИА «Новости».

В 2019 году стороны также договорились о поставках бронетранспортеров БТР-82А и бронеавтомобилей «Тигр». Кроме того, Узбекистан решил приобрести радиолокационную станцию «Сопка-2».

Россия также поставляет в Узбекистан транспортно-боевые вертолеты Ми-35М.

В августе сообщалось, что в 2020 году на вооружение российской армии начнет поступать бронеавтомобиль «Тайфун» (К4386), спроектированный специально для ВДВ.

Минобороны рассказывало о преимуществах нового автомобиля.

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