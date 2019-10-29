Аваков посетил Мариуполь для поддержки «Азова»

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что приехал в Мариуполь, желая поддержать нацбатальон «Азов», который Вашингтон может внести в список террористических организаций.

Аваков рассказал, что посетил мобильный центр отдельного отряда специального назначения нацгвардии «Азов», где, по его словам, «готовят бойцов для наступательных операций». Министр назвал «Азов» одним из самых «профессиональных и подготовленных» подразделений в стране.

«Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», – заявил он в Twitter.

Напомним, Аваков уже заступался за «Азов» перед послом США Кристиной Куиин.

Члены Конгресса США обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций».

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