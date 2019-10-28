Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с процедурой его импичмента якобы из-за давления на украинского коллегу Владимира Зеленского, оговорился и назвал его «новым президентом России».

На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл. Трамп комментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским и заявил, что беседа получилась «отличной», скандал из нее попытались раздуть его противники, передает РИА «Новости».

«И, вишенка на торте – российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», – сказал он.

Между тем, на прошлой неделе СМИ сообщали, что Зеленский еще до инаугурации волновался по поводу давления со стороны Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины.

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