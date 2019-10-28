Количество машин в свадебных кортежах в Чечне предложили ограничить

Начальник управления ГИБДД по Чечне Идрис Черхигов озвучил предложение ведомства ограничить количество машин в свадебных кортежах из-за угрозы безопасности участников движения.

Власти республики потребовали принять меры по организации безопасности движения после того, как 21 октября в ДТП с участием свадебного кортежа в Курчалойском районе погибли шестимесячный ребенок и женщина, а травмы получили семь человек.

«Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения», – приводит РИА «Новости» слова Черхигова со ссылкой на пресс-службу управления.

Подчеркивается, что нарушители «будут отвечать по закону». «Меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предупреждение тяжких последствий на дорогах», – добавили в управлении.

Допустимое количество автомобилей в кортеже пока не уточняется, однако сейчас на торжествах число машин может доходить до нескольких десятков.

По заявлению ведомства, статистика ДТП с тяжкими последствиями с участием свадебных кортежей невысокая, однако зачастую колонны автомобилей мешают движению других машин.

ГИБДД отмечает, что с начала года в Чечне зарегистрировано 186 ДТП, жертвами которых стали 109 человек и более 260 получили травмы.

Ранее сообщалось, что жених из Чечни открыл стрельбу из автомобиля во время движения свадебного кортежа по автобану в Австрии.