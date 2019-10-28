Экс-премьера Дагестана приговорили за крупное хищение

Лефортовский суд приговорил бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 годам колонии соответственно за присвоение более 41 млн рублей.

«Признать виновным Абдусамада Гамидова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде шести лет шести месяцев колонии общего режима», – приводит слова судьи РИА «Новости».

Экс премьер и его заместитель признаны виновными по статье «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере в составе организованной группы». Также они должны полностью возместить ущерб – 41 млн 417 тыс. рублей.



Суд установил, что фигуранты дела совершили преступление «из корыстных побуждений с целью обогащения». Однако, по мнению суда, организатором преступной группы было «иное лицо номер один». Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Гамидов был арестован по делу о мошенничестве. Ему вменяется хищение средств в 2013–2015 годах. Суд признал Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате.

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