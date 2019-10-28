Пилот упавшего в Пермском крае самолета погиб

Пилот Геннадий Белоглазов, управлявший частным легкомоторным самолетом «Сессна», погиб, сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

«Воздушное судно Cessna-172 обнаружено поисковой группой ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в 7 км от деревни Аннинское Пермского района. К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Тем временем в экстренных службах региона рассказали, что самолет вылетел с аэродрома без уведомления наземных диспетчерских служб.

«Предварительно, несанкционированный вылет частного легкомоторного самолета Cessna-172 (бортовой номер 2735G)», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, ранее в понедельник спасатели нашли место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.

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