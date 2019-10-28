Найдено место падения самолета в Пермском крае

Спасатели нашли место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

Спасатели нашли место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

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