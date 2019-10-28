Океанографические суда для Минобороны спущены на воду

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустили на воду два океанографических исследовательских судна для Минобороны, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Так называемый технический спуск судов без торжественной церемонии по этому поводу состоялся в первой декаде октября», – сообщил источник ТАСС.

Речь идет об судах проекта 02670 «Евгений Горигледжан» и проекта 22010 «Алмаз».

«Евгений Горигледжан» перезаложен в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. Водоизмещение судна – 4 тыс. тонн. «Алмаз» – второе судно проекта 22010, заложено 9 июня 2016 года. Водоизмещение – 5,2 тыс. тонн.

Оба судна разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК).

Напомним, в мае 2017 года в Сети было опубликовано видео торжественной церемонии спуска на воду океанографического судна «Академик Александров», прошедшей на заводе «Звездочка» в Северодвинске.

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