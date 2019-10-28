Каждый сотый дом на Украине оказался в аварийном состоянии

В аварийном состоянии находится каждый сотый жилой дом на Украине, сообщил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий.

Живицкий уточнил, что более 60% жилого фонда страны составляют дома, построенные в 1950-1980-х годах, передает ТАСС.

«Около 1% у нас – аварийные и ветхие дома, каждый сотый многоквартирный дом», – сказал он, добавив, что «это очень серьезная цифра».

По его словам, обновления требует жилой фонд, и коммунальная инфраструктура, в частности системы водо- и теплоснабжения, запущенные в эксплуатацию 30-50 лет тому назад.

В то же время, по данным экспертов, в реконструкции нуждается почти 50% жилого фонда Украины. Одними из наиболее проблемных являются непригодные для проживания хрущевки. Генеральный план Киева предлагает снести более 3 тыс. таких домов, в которых проживают более 200 тыс. семей. Однако проекта реновации жилищного фонда все еще нет.

Напомним, закон о реновации, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года. В августе 2018 года в Москве начали сносить дома по программе реновации. После этого квартиры в «реновационных» домах подорожали на 20%.