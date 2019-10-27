Глава Total оценил влияние политики США на цену нефти

Политика США на ближневосточном направлении создает тенденцию к повышению цен на нефть и нефтепродукты, которая не выгодна многим странам, заявил председатель правления и главный исполнительный директор компании Total Патрик Пуянне в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Как только оказывается воздействие на ближневосточные страны-нефтепроизводители, подлинный мировой источник нефти, это приводит к резкому обострению ситуации на рынках», – приводит его слова ТАСС.

Пуянне отметил, что США спровоцировали возобновление геополитических конфликтов в этом регионе, когда решили оказывать максимальное давление на Иран, чтобы «не допустить осуществления им экспорта нефти».

«Пытаясь таким образом удушить эту страну, США создали сильную напряженность», – подчеркнул Пуянне.

Глава Total считает, что все это привело к атакам на танкеры в Ормузском проливе, а затем – «к невиданной доселе по своим масштабам атаке на нефтепроизводственные комплексы в Саудовской Аравии». По его словам, это стало «самой крупной атакой такого рода со времен Второй мировой войны».

Между тем рост мировой экономики замедлился, она не может допустить существования слишком высоких цен на нефть, подчеркнул Пуянне.

«Не думаю, что именно к установлению таких цен стремится ОПЕК, и полагаю, что они удовлетворятся ценами за баррель нефти в пределах 60-70 долларов», – заключил Пуянне.

В пятницу декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,52 доллара за баррель.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД