Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 10 копеек – до 63,98 рубля, курс евро снизился на 5 копеек – до 71,07 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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