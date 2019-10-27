В ТЦ на северо-востоке Москвы мужчину ранили ножом в грудь

Неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом комплексе «Савеловский» на северо-востоке Москвы, он был экстренно госпитализирован, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

«26 октября в 19.59 поступило сообщение от сотрудника службы безопасности ТЦ о ножевом ранении в данном ТЦ по адресу: ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 12», – передает агентство «Москва» сообщение ГУ МВД.

Речь идет о ТЦ «Савеловский».

Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину с ножевым ранением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.

Мужчину госпитализировали колото-резаным ранением грудной клетки и гемопневмотораксом.