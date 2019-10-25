В США олень убил подстрелившего его охотника

В штате Арканзас мужчина умер после нападения оленя, которого он «застрелил» во время охоты, сообщает iHeartRadio.

Инцидент произошел около города Йелвилл. По словам представителя комиссии Кита Стивенса, 66-летний американец Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья, после чего подошел к животному, «чтобы проверить, умер ли олень», в этот момент самец напал на него, и охотник получил «несколько колотых ран», передает РИА «Новости».

Пострадавшему удалось позвонить родственникам. Прибывшие на место спасатели доставили Александра в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

«Я работаю в комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства в течение 20 лет, и это один из самых странных случаев (в моей практике)», – заявил Стивенс.

После произошедшего власти штата рекомендовали охотникам не подходить к «убитому» оленю ранее чем через 30 минут после предполагаемой смерти животного.

Напомним, в июне мужчина откусил язык напавшему на него в Якутии медведю.