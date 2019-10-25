Кадыров дал оценку прибывшей в Сирию военной полиции из Чечни

Прибывшая на север Сирии из Чечни военная полиция начала решение задачи по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории арабской республики, откуда выводятся курдские отряды и вооружение, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Военнослужащие, командированные в Сирию, имеют хорошую подготовку. Ранее их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти», – сообщил он в своем Telegram-канале.

«Большую помощь пострадавшему в ходе военных действий населению Сирии оказывает РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова», – добавил глава Чечни.

В Минобороны ранее сообщали, что в арабскую республику было направлено подразделение в составе приблизительно 300 военных полицейских из Чечни, они вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии. Утром пятницы было опубликовано видео прибытия в Сирию российской военной полиции.

Российская военная полиция в соответствии с договоренностями, достигнутыми Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, поможет отвести курдские отряды от границы с Турцией, а также займется обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка.

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