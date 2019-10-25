Песков заступился за Сбербанк

Сбербанк напряженно работает для того, чтобы предотвращать хищения персональных данных клиентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Сбербанк уже опроверг ранее опубликованные в СМИ сообщения о том, что имели место утечки данных клиентов банка.

В четверг полицейские задержали сотрудника «Национальной службы взысканий», которого подозревают в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков. После этого, Сбербанк захотел расторгнуть договор с коллекторами.

Кроме того, СМИ сообщили, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. На одном из теневых ресурсов 13 октября появились накопленные с 2015 года персональные данные клиентов кредитной организации на 1 млн строк.