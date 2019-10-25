Патрушев заявил о поиске Западом уязвимостей ИТ- инфраструктуры России

Иностранные спецслужбы специально ведут поиск уязвимых мест в информационной инфраструктуре России, чтобы провести массированные компьютерные атаки, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Иностранными спецслужбами ведется целенаправленная работа по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры для проведения массированных компьютерных атак», – сказал секретарь Совбеза, передает ТАСС.

По его словам, «основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, что создаст реальные угрозы национальной безопасности».

В августе ряд британских СМИ сообщал, в армии Соединенного Королевства появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого – воздействовать на общественное мнение и противников государства.