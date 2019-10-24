Небензя назвал изначальную причину обострения ситуации в Сирии

На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя назвал изначальную причину обострения ситуации на северо-востоке Сирии.

Он заявил, что причиной стал «опасный эксперимент геополитического инжиниринга», для которого устроили «противопоставление курдского и арабского населения». Москва готова оказывать помощь курдам и Дамаску «в выстраивании диалога».

Небензя подчеркнул, что в меморандуме России и Турции «предельно ясно подтверждается уважение территориальной целостности» Сирии, передает ТАСС.

Для решения вопроса с положением курдов необходимо восстановить контроль Дамаска над всей Сирией, заявил постпред России.

«Исходим из того, что эвентуально Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», – сказал он.

Небензя также назвал «неверным применением средств» выделение Вашингтоном 4,5 млн долларов организации «Белые каски». Постпред России считает, что эти деньги «можно было потратить на гораздо более благородные и полезные цели в Сирии», передает РИА «Новости».

На днях Москва и Анкара договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Анкары с Вашингтоном.

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