Украина заинтересовалась бразильскими военными самолетами

Киев заинтересовался бразильскими военными самолетами Super Tucano, сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины (Владимир Зеленский) заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства», – написал Болсонару в Twitter.

В августе старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов прокомментировал новость о возможной закупке Украиной самолетов Super Tucano (A-29).

Super Tucano – легкий турбовинтовой штурмовик, разработанный бразильской компанией Embraer. На вооружении машины стоят пулемет и пушка, она также может оснащаться ракетами и бомбами.