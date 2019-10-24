Пушков указал на «фактор Путина» в отношениях Турции с Россией и США

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на политику России и США.

Пушков заявил в Twitter, что выступая в понедельник в Стамбуле, Эрдоган продемонстрировал нежелание подчиняться санкционному давлению. По словам Пушкова, «роль США сводилась к санкциям и угрозам, что в Турции вызвало лишь раздражение».

«Линия Москвы была совсем иной», – заявил Пушков, отметив, что во вторник «после встречи с Путиным в Сочи» турецкий лидер сообщил «о прекращении военной операции» в Сирии.

Пушков подчеркнул «разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию».

«Фактор Путина», – заявил он.

17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии, по которому Турция приостановила операцию на 120 часов, чтобы курды отошли от границы. Однако во вторник уже Россия и Турция договорились о разрешении ситуации в Сирии, так как обязательства по договору с Вашингтоном об отводе курдских формирований не выполнены.

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