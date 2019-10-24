Посол России заявил об осознании Конгрессом США угрозы со стороны «Азова»

Американские законодатели, видимо, начинают осознавать угрозу со стороны украинского нацбатальона «Азов», в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов в Facebook отметил, что «разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины». Он предположил, что и спецслужбы США, и американский Конгресс «начинают осознавать угрозу» со стороны «Азова» и американцев, «контактировавших» с украинскими экстремистами.

Посол России заявил, что до США «уже должна была дойти информация о ползучей реабилитации на Украине пособников Третьего Рейха». Он выразил опасения, что на Украине повторится ситуация Латвии, где «до публичной героизации подразделений Ваффен-СС опустился министр обороны».

Антонов призвал власти США, общественные и правозащитные организации «дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и в странах Балтии».

Российский дипломат также выразил возмущение тем, что экстремистский портал «Миротворец» продолжает работать «под защитой американского сервиса Cloudflare».

Москва ожидает от Вашингтона «осуждения любых проявлений праворадикального экстремизма на Украине». Для начала США могли бы поддержать российский проект резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Антонов отметил, что эта резолюция «традиционно пользуется одобрением большинства государств-членов ООН», а в «последние годы против голосуют только делегации США и Украины».

Он призвал «снести эту «стену», аморально прикрывающую проявления неонацизма».

Антонов напомнил, что «великое поколение» американцев вместе с Красной Армией «избавило мир от коричневой чумы». Он считает, что необходимо напомнить миру, что «только нашей солидарности в борьбе с величайшим злом» люди «обязаны спасением».

Напомним, конгрессмены обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций». В ответ «Азов» обвинил США в приравнивании к террористам всех украинских силовиков.

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