Подростки в России стали чаще совершать жестокие преступления

Представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник заявил о жестокости подростковых преступлений, отметив влияние на это интернета.

«Мы ежегодно более 10 лет отмечаем сокращение (подростковой) преступности, но вместе с тем последние 2-3 года отмечается жестокость их поведения. Я говорю об увеличении числа тяжких и особо тяжких преступлений», – сказал Колесник, передает ТАСС.

Он отметил, что в 2018 году число особо тяжких преступлений подростков выросло на 7,2%, тяжких – на 3%.

По мнению Колесника, этому способствует влияние интернета. «Большое количество сайтов оказывают существенное влияние на поведение подростков», – сказал он.

Представитель МВД уточнил, что в этом году в России было заблокировано более 25 тыс. сайтов с негативной информацией для подростков, однако они вновь возникают «как грибы», в итоге, блокировка не дает желаемого результата.

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