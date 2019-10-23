В Сочи придумали развлечение для жен участников саммита Россия – Африка

Для жен участников саммита Россия – Африка подготовлены экскурсии по историческим местам и паркам Сочи, сообщила директор департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации города Светлана Батяйкина.

По ее словам, в аэропорту Сочи иностранных гостей встречали традиционными караваями, передает РИА «Новости».

«Подготовлена определенная экскурсионная программа для жен участников саммита. Сегодня и завтра мы покажем не только красоты Большого Сочи, наши знаменитые парки, исторические места, но и новый горный кластер, Красную Поляну, поднимем на подъемнике на высоту птичьего полета», – пояснила Батяйкина.

Также она рассказала, что главы нескольких африканских делегаций посадили деревья в парке «Южные культуры» на память о визите в Сочи.

Специально для гостей на площадке форума открыли виртуальный тир с пейзажами средней полосы России и африканской саванны.

По словам члена правления Фонда Росконгресс Юрия Черчеса, баллистический стенд позволяет тренироваться не только на природе с настоящим оружием, но и с пневматическим оружием.

«Такие состязания невозможно сделать в реальной действительности потому, что в этих сценариях можно использовать очень сложные и меняющиеся картинки», – отметил он.

Черкас предложил ввести новую спортивную дисциплину – vr-стрельба, поскольку в тире используются стандартные стационарные или подвижные мишени и летающие дроны.

Авторы проекта, который реализуется уже второй год, поясняют, что он нацелен на то, чтобы дать возможность участникам форума продолжить свое общение в спортивном формате.

Женщины также проявили интерес к состязаниям в меткости. Еще до официального открытия тира вокруг него выстроилась огромная очередь из желающих.

Экономический форум «Россия-Африка» проходит в Сочи 23-24 октября.

Ранее во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Египет рассматривает Россию как надежного партнера в Африке.

В рамках саммита Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов. Эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД выгоду России от списания долгов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Россия может предложить Африке, что может получить взамен и с какими странами придется за это побороться.