Столтенберг счел преждевременной оценку меморандума России и Турции по Сирии

Главы военных ведомств стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, но альянс считает преждевременным оценивать договоренности Москвы и Анкары, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Полагаю, что сейчас рано оценивать последствия соглашения, которое было достигнуто президентами Турции и России», – сказал он, передает РИА «Новости».

При этом Столтенберг отметил, что соглашение по прекращению огня на северо-востоке Сирии, заключенное ранее при посредничестве США, является основой для политического решения конфликта.

Во вторник после шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. При этом истек срок договоренностей Турции и США по Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.

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