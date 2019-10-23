Нефть подешевела на данных от API об увеличении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,50% – до 59,40 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,81%, составив 54,04 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 октября выросли на 4,45 млн баррелей. Аналитики, в свою очередь, ожидают, что запасы за период выросли в стране лишь на 2,23 млн баррелей, что будет ростом запасов в США шестую неделю подряд. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.