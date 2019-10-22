Адвокат сообщил об отмене постановления о возбуждении дела против Дубровского

Постановление о возбуждении уголовного дела против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского отменено, сообщил его адвокат Рустам Курмаев.

По словам Курмаева, следственный департамент МВД России отменил постановление об открытии дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», передает ТАСС.

Напомним, Дубровский, который возглавлял регион с 2014 года, подал в отставку весной. Осенью стало известно, что против него возбудили дело, ущерб по которому оценивается в 20 млрд рублей.

Сообщалось, что Дубровский сбежал в Швейцарию, но экс-глава региона опроверг эти заявления. По его словам, он иногда приезжает в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться со своей дочерью.

На вопрос о том, планирует ли он вернуться в Россию, Дубровский заявил, что может находиться в России тогда, когда захочет.