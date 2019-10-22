Хабенский стал жертвой квартирных мошенников

Актер Константин Хабенский стал жертвой мошенников при покупке элитного жилья у застройщика «Асмато».

У фирмы-застройщика возникли финансовые проблемы, был начат процесс банкротства, чем воспользовался бывший адвокат этой компании, пишет «Московский комсомолец».

Издание утверждает, что в результате махинаций фирма-банкрот оказалась должна юристу и его сообщникам 249,6 млн рублей, квартира Хабенского осталась среди имущества, которые компания «Асмато» должна была продать, чтобы расплатиться с долгами.

Однако Арбитражный суд Москвы признал действия адвоката незаконными.

«Арбитражный суд Москвы установил подлог документов. Сложно поверить в то, что такое вообще стало возможным», – цитирует одного из инвесторов жилого комплекса издание.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

В 2013 году сообщалось, что мошенники собирали деньги от имени Хабенского якобы для благотворительных фондов.