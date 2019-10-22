ГИБДД начала проверку ДТП с автомобилем из службы протокола Медведева

Машина «Автобазы № 2» под Красногорском сбила пешехода, ГИБДД занялась проверкой инцидента, сообщили СМИ.

Как сообщает РБК, машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было. По словам собеседника издания в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть».

«За рулем автомашины был водитель «Автобазы № 2» Управделами президента, который не уступил дорогу пешеходу», – рассказал источник. Переходивший дорогу мужчина упал на капот затормозившей машины.

«Со слов водителя, он вышел из автомобиля, убедился, что пешеход не получил серьезных травм, и уехал с места ДТП», – рассказал источник в полиции. Он добавил, что вызывать ГИБДД водитель не стал.

После происшествия пострадавший пешеход обратился с заявлением в полицию, сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств происшествия.

«Машина прибыла в автоколонну с разбитым передним стеклом, в настоящее время она стоит в гараже, так как является объектом дознания», – сообщили в автопредприятии.

Как пишет издание, после происшествия руководство правительственной автобазы расклеило рекомендации для водителей автоколонны. В рекомендациях говорилось, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен сбросить скорость, оценить обстановку и только после этого проезжать переход. А также водители должны «внимательно следить за дорожной обстановкой и действиями других участников движения.

Как сообщает Telegram-канал «112», «Форд Мондео», на котором обычно ездят сотрудники службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева, на пешеходном переходе якобы не уступил дорогу мужчине. Водитель Александр Курзин уехал с места аварии. Пассажиров в тот момент в машине не было.

Сам шофер рассказал, что выходил из машины, убедился, что пострадавший не получил повреждений, и уехал. Однако заявление в полицию все же поступило. Проводится проверка.

Напомним, весной 2018 года на камеру видеорегистратора попал дорожный инцидент в Мытищах с участием охранника кортежа, который пригрозил оружием водителю, не пустившего Mercedes на свою полосу.

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