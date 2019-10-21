На концерте «Алисы» в Череповце задержали 28 человек

В отношении 10 из 28 человек, задержанных в субботу во время выступления группы «Алиса» на рок-фестивале в Череповце, составлены протоколы об административных правонарушениях, заявили в пресс-службе УМВД Вологодской области.

«Один материал был составлен по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), девять – по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, был составлен ряд административных материалов по ст. 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности, они направлены в отдел надзорной деятельности МЧС для принятия решения», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

По данным областного управления Росгвардии, 19 октября в Ледовом дворце Череповца во время выступления группы «Алиса» на фестивале «Время колокольчиков» зрители зажгли в зале файер и попытались устроить драку, в результате чего сотрудникам ОМОН пришлось пресечь их действия.

На записи концерта видно, что лидер «Алисы» Константин Кинчев приостановил концерт и потребовал от росгвардейцев покинуть танцпол, после чего сам ушел со сцены.