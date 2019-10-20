Появилось видео задержания водителя каршерингового авто, перевернувшегося у Минобороны

В Сети появилась видеозапись задержания водителя каршеринговой машины, попавшей в аварию у здания Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) на Фрунзенской набережной в Москве.

По информации РЕН ТВ, в ДТП пострадал один человек.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что в аварии пострадала пассажирка легковушки, она получила незначительные травмы.

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Автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и перевернулся.

Национальный центр управления обороной на Фрунзенской набережной круглосуточно ведет мониторинг и координацию нескольких тысяч мероприятий плана деятельности Вооруженных сил России.