Краснодарские врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения

Врачи в Краснодарском крае не смогли распознать у пятилетней девочки остеосаркому четвертой стадии и лечили ее мазью от растяжения мышц.

У ребенка стало болеть правое бедро. Мать обнаружила уплотнение, педиатр направила на рентген, однако специалист не заметил ничего странного, придя к выводу, что девочка потянула на гимнастике бедро, сообщает РЕН-ТВ.

Ребенку выписали мазь и обезболивающее. Через месяц боли вернулись, а частный хирург не заметил чего-то необычного, снова назначив мазь. Боли вернулись через месяц.

Тогда были сданы новые анализы, которые выявили повышенные показатели лейкоцитов. Врач заявила, что такое возможно даже после синяка. Только после того, как результаты обследований увидели бабушка-врач и ее коллега, у девочки обнаружили рак.

«Компьютерная томография показала, что у нас, предварительно, саркома Юинга. Есть подозрения на метастазы в легких. Чтобы убедиться во всем, дочь экстренно прооперировали, взяв анализ на биопсию», – рассказала мать ребенка.

Девочке предстоит операция по удалению пораженной кости с последующим протезированием.

В середине октября сообщалось, что следственные органы проверяют информацию о враче-травматологе в Моздокской ЦРБ, который в состоянии алкогольного опьянения выписал ребенку со сломанной лодыжкой мазь на гипс.