Следователи начали проверку в отношении выписавшего мазь на гипс пьяного врача

Следственные органы проверяют информацию о враче-травматологе в Моздокской ЦРБ, который в состоянии алкогольного опьянения выписал ребенку со сломанной лодыжкой мазь на гипс, сообщает СУ СК по Северной Осетии.

Проверяется информация СМИ о произошедшем в субботу в ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» в детском поликлиническом отделении, сообщается на сайте СУ СК.

«43-летний врач-травматолог, возможно находясь в состоянии алкогольного опьянения при осмотре 8-летнего ребенка, пришедшего с родителями на консультацию, у которого был перелом лодыжки ноги и наложен гипс, не ознакомившись с медицинской документацией, сделал назначение – смазывать гипс мазью», – говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка.

Следователями изымается медицинская документация, проводятся проверочные мероприятия.

В пресс-службе Минздрава Северной Осетии сообщили, что руководство ведомства решило немедленно уволить этого врача, «несмотря на все его заслуги, опыт и знания», передает «Интерфакс».

«Никто не имеет права нарушать нормы трудового законодательства», – заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что врач Денис Прохоров назначил ребенку смазывать гипс мазью.