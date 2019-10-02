Украинские телеканалы выпустили ролик с обвинением Зеленского в обмане избирателей

Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые оказались под угрозой закрытия, запустили социальный ролик с жесткой критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Видео появилось в эфире телеканалов и на YouTube.

В нем Зеленского обвиняют в невыполнении практически ни одного ключевого предвыборного обещания. При этом указывается, что глава государства продолжает преследовать неугодные СМИ, как это делал экс-президент страны Петр Порошенко.

«Вы обманули людей с миром. А виноваты каналы? Господин Зеленский, вы обманули со снижением тарифов, а виноваты каналы. Вы не покарали Свинарчуков и других коррупционеров времен Порошенко, а виноваты каналы. Вы не остановили войну, как обещали, но виноваты каналы», – передает портал «Страна.UA» перевод закадрового текста в ролике.

Сотрудники телеканалов пообещали, что будут говорить об обмане президента, и ему не удастся запретить им это.

Также они подняли тему запугивания и преследования СМИ, в том числе с помощью националистов: «Именно вы позволяете националистам бить наших журналистов. Именно вы не замечаете обстрелов каналов. Вы делаете все, чтобы запугать журналистов, которые говорят, что за четыре месяца при власти вы ничего не сделали для людей».

В конце видео говорится, что из-за Зеленского Украина стала посмешищем для всего мира.

«Мы надеялись, что благодаря вам Украину будут любить и защищать во всем мире. Но после вашего провала в Штатах мы видим, что из-за вас над нашей страной смеются. Нам стыдно, что наш президент оказался способным только на то, чтобы бороться с журналистами, которые говорят ему о его ошибках. Свободу слова не остановить!», – указывается в ролике.

Ранее журналисты трех украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK провели акцию против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание. Также народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич пришел в Верховную раду с заклеенным черной лентой ртом.

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